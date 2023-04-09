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Сегодня, 11:34

Чендлер пригрозил отправить Макгрегора на пенсию

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Американский легковес UFC Майкл Чендлер (23-8) отреагировал на турнир UFC 287 в Майами, заявив, что предстоящий бой против Конора Макгрегора (22-6) станет последним в карьере ирландца.

«Эти большие бои всегда заставляют меня так сильно хотеть драться. Не могу дождаться, чтобы выйти туда и побить его в шаге от [завершения] его карьеры», — написал Чендлер в Twitter.

В главном событии UFC 287, который проходил в ночь на 9 апреля в Майами, Исраэль Адесанья нокаутировал Алекса Перрейру и вернул титул чемпиона среднего дивизиона.

Чендлер и Макгрегор станут наставниками и тренерами в новом сезоне The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
ММА
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