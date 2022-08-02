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Сегодня, 12:25

Энтони Смит перенес операцию после поражения Анкалеву на UFC 277

Давид Хачатрян
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33-летний американский боец Энтони Смит (36-17) во время поединка с Магомедом Анкалаевым (18-1) на UFC 277 сломал левую лодыжку. Поединок завершился победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде. После боя Смит перенес операцию на лодыжке, сообщает издание MMA Junkie.

Сроки восстановления американца не сообщаются.

Смит занимает 5-ю строчку рейтинга тяжеловесов UFC. Он шел на серии из трех побед, но проиграл Анкалаеву 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.

Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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