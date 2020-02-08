Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков ответил на слова тяжеловеса ММА Александра Емельяненко, который назвал его петухом, и вызвал на поединок.

— Если никто из промоутеров не возьмется организовывать бой, то я тебе предлагаю: берем по одному свидетелю, выезжаем за город и разбираемся на том, что в руках имеется, — сказал Смоляков в интервью youtube-каналу «Вестник MMA». — Предлагаю либо пистолет, либо нож. Кто останется — тот останется. Даже твой родной брат подтвердил, что с тобой невозможно общаться. Это тебе не будет легкой прогулкой. Просто хочу расставить точки, это презренный человек.

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