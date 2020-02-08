Экс-боец UFC: «Александр Емельяненко изнасиловал огромное количество женщин. Он реально маньяк»

Экс-боец UFC Дмитрий Смоляков вызвал на бой Александра Емельяненко.

— Он меня не мог обозвать, потому что его слова ничем не подкреплены, — сказал Смоляков в интервью Youtube-каналу «Вестник MMA». — Ты, волосатый черт, Саша Емельяненко, если обосновать свои слова не можешь, то по всем понятиям ты таковым сам являешься. Ты для меня лично насильник не одной женщины. Их было много. Это продолжалось с Петербурга, гнида. На тебя каждый день заявления падали, а спасало только то, что ты это делал с сыном высокопоставленной чиновницы в Санкт-Петербурге. Ты изнасиловал огромное количество женщин. Не идеализируйте его, он реально маньяк.

Не идеализируйте этого выродка. Эта мразь — насильник. Не понимаю, как люди с ним здороваются. При всех мужских понятиях, тварь есть тварь. Прошу Камила Гаджиева организовать с ним встречу в клетке. Мне без разницы, если меня не считают фаворитом. Я уеду на 3-4 месяца на сборы, возьму друзей, чтобы не отвлекаться ни на какие истории, и хочу эту мразь реально проучить за всех тех женщин, которых он изнасиловал. Когда такая мразь ходит по моей Родине и пытается как-то себя выхвалять... Плевать, какой ты спортсмен. Ты мразь, которая может позариться на женщину. Она будет кричать и сопротивляться, а ты будешь в нее своим мясом тыкать, животное.