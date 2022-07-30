Мехонцев считает, что Монсон превосходит Дацика по технике

Российский боксер Егор Мехонцев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.

«Ожидания есть, что будет хорошее зрелище. Я надеюсь, что они покажут хороший уровень для зрителей, которые будут смотреть поединок по телевизору или придут на трибуны. Монсон более профессиональный в борьбе. Дацик такой хаотичный боец. В нем собрано все: эго, дикость, его храбрость, смелость», — приводит РЕТ ТВ слова Мехонцева.

Также боксер считает, что Монсон по технике превосходит Дацика.

«По технике номер один — Монсон. Он его лучше на две головы. Но у Славы много желания, какой-то харизмы сумасшедшей, поэтому его многие смотрят в интернете, в телевизоре. Даже в боксерских боях он принимал участие. Если по очкам будут считать, то выиграет Дацик, но если кто-то кого-то придушит, то, наверное, это сделает Монсон. Или возьмет на болевой», — добавил Мехонцев.

Бой Монсона и Дацика станет главным поединком турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.