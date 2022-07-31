Магомед Анкалаев — Энтони Смит: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC 277

В ночь на 31 июля в американском Далласе пройдет турнир UFC 277, где проведут поединок российский полутяж Магомед Анкалаев и американец Энтони Смит. Вечер единоборств состоится на арене «Американ Эйрлайнс-центр».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира UFC 277 на своем сайте. Бои основного карда начнутся примерно в 05.00 мск 31 июля. Видеотрансляцию поединка Магомед Анкалаев — Энтони Смит покажут на matchtv.ru

На счету 30-летнего Анкалаева — 17 побед и одно поражение в ММА. В своем последнем бою россиянин победил единогласным решением судей бразильца Тиаго Сантоса на турнире UFC Fight Night 203 в марте 2022-го.

У 34-летнего Смита — 35 побед и 16 поражений. Американец выиграл сабмишеном у соотечественника Райана Спэнна на UFC Fight Night 192 в сентябре 2021-го.