Махачев подбодрил Павловича перед его боем с Льюисом на UFC 277

Легковес Ислам Махачев обратился к тяжеловесу Сергею Павловичу перед его боем с американцем Дерриком Льюисом.

«Прошел взвешивание. Показал на весах 115,5 кг», — написал Павлович в соцсетях.

«Вперед, Серега», — написал в комментариях Махачев.

Павлович и Льюис сразятся на турнире UFC 277, который состоится в ночь на 31 июля в Далласе (Техас, США). В случае победы россиянин может стать одним из главных претендентов на титул UFC в тяжелом весе.

Махачев подерется за вакантный титул UFC в легком весе против бразильца Чарльза Оливейры. Бойцы возглавят турнир UFC 280, который пройдет 22 октября в Абу-Даби.