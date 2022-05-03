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Сегодня, 13:05

Эдуард Вартанян дал прогноз на потенциальный бой Резникова и Багова

Давид Хачатрян
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30-летний российский боец, участник Гран-при АСА среди легковесов Эдуард Вартанян (22-4) предполагает, что Али Багов (32-10) будет фаворитом в поединке с Артемом Резниковым (22-6), если оба бойца встретятся в рамках Гран-при.
«Пять раундов будет, понимаете? У Багова есть опыт в 5 раундах, у Резникова — нет, — сказал Вартанян в подкасте YouTube-канала Hustle MMA. — Думаю, что из-за этого опыта фаворит — Багов. 50 на 45 или 60 на 40. Сколько боев Багов провел 5 раундов? Он с Абдул-Азизом Абдулвахабовым дрался 5 раундов, с Мурадом Абдулаевым 5 раундов. Резников дрался вообще 5 раундов?»
Багов проведет первый бой в Гран-при против Рашида Магомедова (25-6) на АСА 141. Турнир пройдет 22 июля в Сочи. Резников подерется с Дави Рамосом (10-4) 17 июня в Сочи на АСА 140.

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