Марлон Вера бросил вызов Доминику Крузу: «Я выше тебя в рейтинге. Как насчет боя?»

Эквадорский боец легчайшего веса Марлон Вера (19-7) опередил бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Доминика Круза (24-3) в рейтинге UFC после победы над Робом Фонтом (19-6) 30 апреля на UFC on ESPN 35 в Лас-Вегасе, США. После обновления рейтингов Вера обратился к Крузу в Twitter с предложением провести в этом году поединок.

«Доминик, ты все время говоришь, что хочешь подраться с тем, кто выше тебя в рейтинге. Теперь я выше тебя в рейтинге. Как насчет боя?» — написал эквадорец в Twitter. Круз не отреагировал на сообщение Веры.

Вера находится на 5-й строчке рейтинга UFC в легчайшем весе и идет на серии из 3 побед. Круз расположился на 8-й строчке рейтинга легчайшего веса UFC и идет на серии из 2 побед. В последнем поединке он выиграл Педро Муньоса (19-7) единогласным решением судей 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, Невада.