Денис Лебедев заявил о готовности вернуться в ринг против Гильермо Джонса

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев (32-3) признался, что готов вернуться в ринг. Желаемый соперник — Гильермо Джонс. Тем не менее Лебедев подчеркнул, что контракт на бой он пока никакой не подписывал. Интервью Лебедева бывшему чемпиону WBC в 1-м тяжелом весе Григорию Дрозду опубликовано на YouTube-канале «Ушатайка».

— Дошли слухи о том, что ты где-то в каких-то интервью говорил, что, возможно, вернешься на бой, который будет показан по телеканалу «РЕН ТВ». Было ли такое?

— Был такой разговор, Гриш. Но, забегая вперед, скажу сразу, что на сегодняшний день я контракт никакой не подписывал на бой. Есть разговор, есть устная договоренность. Ты же сам профессионал этого дела, сам знаешь, что, пока контракт не подписан, этого нет.

— Ради какого поединка ты готов был бы вернуться?

— Речь шла о том поединке, который оставил след в моей боксерской карьере, — против Гильермо Джонса. Это тот бой, после которого люди, считавшие меня своим врагом, написали мне: «Ден, ты реабилитировался в наших глазах». Говорю так, как есть. Были такие комментарии.

— Потенциально ты готов вернуться?

— Конечно. Я опять заскучал. Как это будет, я не знаю. Может, мне навтыкают и я пойму: «Успокойся, Денис, сиди на печке и занимайся другими делами». Но сегодня у меня есть такое желание.