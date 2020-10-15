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Единственный боец, побеждавший Петра Яна, подписал контракт с Bellator

02:32
Магомед Магомедов. Фото Instagram
Магомед Магомедов. Фото Instagram
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Россиянин Магомед Магомедов стал бойцом Bellator, сообщает CBS. Он является бывшим чемпионом АСА в легчайшем весе. На счету 28-летнего спортсмена 16 побед и 1 поражение в ММА.

— Мы очень рады подписанию контракта с Магомедом Магомедовым, — сказал президент Bellator Скотт Кокер. — Моя команда и я продолжаем искать на планете лучших бойцов и мы чувствуем, что Магомедов имеет потенциал стать чемпионом в этом спорте.

Магомедов — единственный боец, который сумел нанести поражение Петру Яну в профессиональных ММА. Это произошло 26 марта 2016 года на турнире ACB 32. Тогда Магомедов победил раздельным решением судей. 15 апреля 2017-го, на шоу ACB 57, Ян взял реванш, выиграв единогласным решением судей. Сейчас 27-летний Ян — чемпион UFC в легчайшем весе.

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