Единственный боец, побеждавший Петра Яна, подписал контракт с Bellator

Россиянин Магомед Магомедов стал бойцом Bellator, сообщает CBS. Он является бывшим чемпионом АСА в легчайшем весе. На счету 28-летнего спортсмена 16 побед и 1 поражение в ММА.

— Мы очень рады подписанию контракта с Магомедом Магомедовым, — сказал президент Bellator Скотт Кокер. — Моя команда и я продолжаем искать на планете лучших бойцов и мы чувствуем, что Магомедов имеет потенциал стать чемпионом в этом спорте.

Магомедов — единственный боец, который сумел нанести поражение Петру Яну в профессиональных ММА. Это произошло 26 марта 2016 года на турнире ACB 32. Тогда Магомедов победил раздельным решением судей. 15 апреля 2017-го, на шоу ACB 57, Ян взял реванш, выиграв единогласным решением судей. Сейчас 27-летний Ян — чемпион UFC в легчайшем весе.