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Эдгард Запашный: «Убежден, что Шлеменко проиграет Исмаилову»

Мария Гусева
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Директор Большого Московского цирка и дрессировщик Эдгард Запашный поделился мнением о предстоящем бое Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

«Убежден, что победит Мага. Убежден, что проиграет Шлеменко. Он очень хороший боец, очень хороший в плане дисциплины человек. Мне очень нравится, как он ведет свой образ жизни, пропагандирует его. В целом, он мне сильно импонирует, но Мага в хорошей форме. Он крепкий, бьющий, физически сильнее Шлеменко. Я бы поставил на Магомеда», — цитирует РЕН ТВ Запашного.

Шлеменко и Исмаилов проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.

Источник: РЕН ТВ
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
Эдгард Запашный
ММА
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