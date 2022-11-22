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Сегодня, 18:03

Бой Имавова и Гастелума возглавит кард турнира UFC в январе 2023 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Нассурдин Имавов встретится с Келвином Гастелумом в главном бою вечера на турнире в Лас-Вегасе, который пройдет 15 января, сообщает пресс-служба UFC.

Имавов — француз российского происхождения. Он провел в UFC пять поединков, проиграв лишь однажды. В прошлом бою он одолел Хоакина Бакли (15-5) единогласным решением судей 3 сентября на UFC Fight Night 209 в Париже, Франция.

Гастелум идет на серии из двух поражений. В последнем поединке он проиграл Джареду Каннонье (15-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 21 августа на UFC on ESPN 29 в Лас-Вегасе, США.

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