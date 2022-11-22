Боец Bellator из Азербайджана заявил о желании подраться с Усманом Нурмагомедовым

Боец Bellator в легком весе Тофик Мусаев сообщил о желании провести поединок с чемпионом промоушена Усманом Нурмагомедовым.

«Я думаю, что буду участвовать в Гран-при, и первый бой я хочу провести с Усманом. Кого бы мне ни дали, я буду драться, несмотря ни на что. Но я предпочитаю драться с Усманом за пояс, потому что сейчас я претендент номер один», — приводит слова Мусаева MMA Junkie.

Тофик Мусаев провел один бой в Bellator, в котором нокаутировал Сидни Аутло. Кроме того, азербайджанец страховал бой Нурмагомедова и Патрики Фрейре на турнире Bellator 288.