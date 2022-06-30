Тищенко — о канадском паспорте Бетербиева: «На мое восприятие это никак не влияет»

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о получении Артуром Бетербиевым гражданства Канады.

«Это его дело и его карьера. Он распоряжается ею так, как считает нужным. На мое восприятие это никак не влияет», — сказал Тищенко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

37-летний Бетербиев провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.