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Сегодня, 08:41

Эдди Альварес высмеял UFC за уход Франсиса Нганну

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC и Bellator Эдди Альварес (30-8) раскритиковал UFC за то, что они говорят, что экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) покинул лигу только потому, что не хочет драться на высоком уровне.
«UFC просто не смогли предложить Франсису лучшие условия. Вместо того чтобы это признать, они говорят, что самый пугающий боец в мире боится драться в UFC. Ха-ха-ха, это же просто смешно», — написал Альварес в Twitter.
Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом.

Франсис Нганну
UFC
ММА
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