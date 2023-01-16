Анатолий Сульянов предложил Нганну 3 миллиона долларов за бой

Глава лиги Hardcore Boxing Анатолий Сульянов записал видеообращение к экс-чемпиону в тяжелом весе Франсису Нганну (17-3) с предложением подраться у него в лиге против Сослана Асбарова.

«У нас сегодня хорошие новости. Франсис Нганну наконец покинул UFC, — сказал Сульянов в соцсетях. — Франсис, у меня есть для тебя предложение: три миллиона долларов за один бой в Hardcore Boxing 18 марта в Дубае против моего чемпиона в тяжелом весе Сослана Асбарова. Мы уже отправили контракт твоему менеджеру и ждем от вас ответа. Давайте сделаем это!»

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом.