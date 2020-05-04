Эдди Альварес сомневается, что Нурмагомедов все же подерется с Фергюсоном

Экс-чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес считает, что после серии срывов бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном так никогда и не состоится.

— Я, как и все, хочу увидеть поединок Тони против Хабиба, но он срывался пять раз, — цитирует Альвареса SCMP. — Будет очень сложно устроить его в шестой раз. Подумайте, как много денег было потрачено на раскрутку этого поединка. UFC потеряла много средства. Даже если они организуют бой Тони — Хабиб, им придется подсчитывать свои убытки. Так что я даже не знаю.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был стать главным событием UFC 249. Изначально поединок был перенесен из Нью-Йорка, позже Хабиб снялся с турнира, и его заменил американец Джастин Гэтжи.