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Эдди Альварес: «Гэтжи — торнадо из кулаков и киков. Не хотел бы когда-либо проводить с ним реванш»

00:45
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Бывший чемпион UFC и Bellator Эдди Альварес ответил Майклу Чэндлеру, заявившему недавно: «Если Эдди Альварес побил Джастина Гэтжи, то определенно его могу побить и я сам».

«Я всегда болею за тебя, Майк, но есть много разных дел, мой друг, которые под силу мне, но не тебе. И все позитивное мышление, которое только есть в этом мире, не поможет тебе осилить их. Удачи с Джастином. Он — торнадо из кулаков и киков, и у меня нет никакого желания когда-либо проводить с ним реванш», — написал Альварес в твиттере.

Эдди Альварес нокаутировал Джастина Гэтжи в декабре 2017-го. Оба бойца приняли огромный ущерб по ходу поединка и были госпитализированы. Майкл Чэндлер 15 мая этого года проиграл нокаутом Чарльзу Оливейре в бою за вакантный титул в легком весе.

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