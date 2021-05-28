Тренер Волкова: «Будет здорово, если Льюис победит Нганну»
Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко поделился мыслями о реванше между Фрэнсисом Нганну и Дерриком Льюисом, который по слухам может пройти уже этим летом.
«Конечно же, все будут говорить, что [победит] Нганну, но я не буду списывать со счетов Льюиса, потому что у Льюиса так же есть шанс попасть хорошо, — сказал Кияшко в интервью «СЭ» на турнире ACA 123. — Тем более Нганну, возможно, будет давить поражение то [в первом бою]. Но Нганну сейчас стал более опытным, умным. Он стал умно проводить поединки, а не просто лететь. Деррик — продуманный, хитрый, обладает таким же сильным ударом, как и Нганну. Будет серьезный и интересный поединок».
Также Кияшко признался, что было бы здорово, если победит Льюис.
«Может быть и тот, и другой. Мы, по большому счету, приглашали Льюиса несколько раз на реванш, и будет здорово, если он выиграет. Нганну — значит, Нганну. Но там еще в очереди стоит Стипе Миочич, который хочет повторный бой [с Нганну]. И есть Джон Джонс, который, то дерется, то нет», — подытожил тренер.
Второй поединок между Нганну и Льюисом может пройти в августе. В их первом бою в июле 2018 года победу единогласным решением судей одержал Льюис.
Следующим оппонентом Волкова станет француз Сирил Ган. Победитель этой поединка станет следующим претендентом на титульный бой UFC.
(Ислам Бабаджанов)
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