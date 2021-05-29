Шамиль Завуров проведет бой 18 июня в Казахстане

Президент Eagle FC, боец ММА Шамиль Завуров сообщил журналистам, что проведет ближайший бой 18 июня на турнире Eagle FC в Казахстане.

«Я еще действующий боец, я еще не закончил, — сказал Завуров. В ближайшее время увидите меня не в костюме, а на ринге. Проведу бой 18 июня в Казахстане — чтобы держать себя в форме. А последний бой проведу в сентябре — на турнире памяти Абдулманапа. Только нашли соперника на 18 июня, а он травмировался. Зак Зейн, выиграл в своем последнем бою в Bellator. Хотели дать анонс, а сегодня стало известно, что он травмировался».

29 мая в Казани состоится турнир Eagle FC 36, в главном бою которого тяжеловес Владимир Дайнеко встретится с Леонидом Тимошенко.

(Илья Андреев)