Махачев о бое с Дос Аньосом: «Я пытался, а у тебя вновь не получилось»

Российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) отреагировал на официальный анонс UFC о том, что Рафаэля Физиева (11-1) в бою с Рафаэлем Дос Аньосом (30-13) заменит Ренато Мойкано (16-4).

«Ну что ж, я пытался [провести бой], а у тебя вновь не получилось», — обратился Махачев к Дос Аньосу в Twitter. Дос Аньос не ответил Махачеву.

Как только стало известно, что Рафаэль Физиев (11-1) не подерется на UFC 272, Махачев предложил свою кандидатуру на замену. «170 фунтов? Давай сделаем это. У нас есть незавершенные дела», — писал Махачев в Twitter. В свою очередь Дос Аньос ответил: «Я в деле! Погнали! Не убегай!»

Дос Аньос в последний раз дрался 14 ноября 2020 года на UFC Fight Night 182 против Фелдера. Бразилец выиграл раздельным решением судей. Мойкано идет на серии из двух побед. В прошлый раз он выиграл у Александра Эрнандеса 12 февраля на UFC 271, оформив сабмишен во втором раунде.

Давид Хачатрян