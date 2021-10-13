Российский боец Борщев победил глухим нокаутом на Dana White's Contender Series

Российский боец ММА Вячеслав Борщев победил нокаутом шотландца Криса Данкана на турнире Dana White's Contender Series. Поединок завершился во втором раунде после того, как Борщев нанес точный левый боковой.

На счету 29-летнего Борщева 5 побед и 1 поражение в ММА. Он тренируется в Сакраменто (Калифорния, США) в зале Team Alpha Male, которым руководит легендарный боец Юрайя Фейбер. У Данкана 7 побед и 1 поражение в ММА.

По итогам пять боев турнира президент UFC Дана Уайт объявит, кто из бойцов получит контракты с UFC. После нокаута в исполнении Борщева глава UFC поднялся с места и зааплодировал.

Ранее Борщев выступал в кикбоксинге, где выигрывал чемпионаты России, мира и Европы.