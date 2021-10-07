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Джонсон — о бое с Федором: «Убью двух зайцев: посещу Россию и подерусь с одним из самых величайших бойцов»

17:44
Федор Емельяненко. Фото mmajunkie.com
Федор Емельяненко. Фото mmajunkie.com
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Американский тяжеловес Тимоти Джонсон высказался о предстоящем бое против легендарного россиянина Федора Емельяненко.

«Это самый важный бой в моей карьере, — сказал Джонсон в интервью MMA Sucka. — В любом случае я останусь в выигрыше, так как я одним выстрелом убью двух зайцев: посещу Россию и подерусь с одним из самых величайших бойцов всех времен».

Бой с участием Федора возглавит турнир Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве.

На счету 36-летнего Джонсона 15 побед и 7 поражений. У 45-летнего Емельяненко — 39 побед, 6 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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