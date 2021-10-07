Американский тяжеловес Тимоти Джонсон рассказал о своей реакции на информацию о том, что его следующим соперником станет легендарный россиянин Федор Емельяненко.

«Ну, я узнал о том, что соперником станет Федор примерно за десять дней до того, как этот бой официально объявили. После поединка с [Валентином] Молдавским я связался с моим менеджером, и как раз тогда шли поиски соперника для Федора. В итоге он остановился на мне, и вот мы здесь», — сказал Джонсон в интервью MMA Sucka.

«Скажу честно, я удивился, что Федор выбрал меня. У меня были не самые лучшие рейтинги в списке потенциальных соперников, поэтому, когда мне перезвонил мой менеджер, он сказал, что я выиграл в лотерею», — отметил Тимоти.

Емельяненко встретится с Джонсоном в главном событии турнира Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве на «ВТБ-арене».

На счету 36-летнего Джонсона 15 побед и 7 поражений. У 45-летнего Емельяненко 39 побед, 6 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.