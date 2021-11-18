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Вячеслав Василевский о своих планах: «Гаджиев бросает трубки»

19:36
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Российский боец ММА Вячеслав Василевский рассказал о своих дальнейших планах после конфликта с главой лиги AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым.

«Трубки Гаджиев бросает, — цитирует Гаджиева «Чемпионат.com». — Ему, видимо, интереснее видео записывать. Надо поговорить с Амиром Мурадовым, у меня с ним более доверительные отношения. Насколько я знаю, Мурадов все-таки хозяин лиги. Обсудим все с ним, если придем к общему знаменателю, то продолжим сотрудничество.

Мне нужны объяснения. Я человек добродушный, где-то шучу над людьми по-доброму, надо мной можно пошутить. Но доброта не слабость, палку нельзя перегибать. Может, они не знают меня как человека. Есть определенная грань: если мне несмешно, то им тоже будет несмешно».

Ранее Гаджиев назвал отказ Василевского от боя с Марио Сантосом «воспалением хитрости».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/boxing/news-4517243-trubki-gadzhiev-brosaet-vyacheslav-vasilevskij-o-svoih-dalnejshih-planah.html

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Евгений Петров все материалы автора
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