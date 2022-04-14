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Сегодня, 15:54

Джон Маккарти дал прогноз на бой Люке и Мухаммада

Давид Хачатрян
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Бывший рефери Джон Маккарти считает, что в матче-реванше между Висенте Люке (21-7) и Белал Мухаммадом (20-3) повторится сценарий их первого поединка.

«Я поставлю на Люке. Послушайте, я думаю, что Люке — феномен. Да и Белал стал потрясающим бойцом, поскольку он побеждает за счет своей борьбы. Но в первом поединке он не смог провести Люке тейкдаун. Вот что интересно. Думаю, что в их реванше ничего не поменяется».

Люке подерется с Мухаммадом 17 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, Невада. Первый бой между бойцами состоялся 13 ноября 2016 года на UFC 205. Тогда бразилец нокаутировал Мухаммада в первом раунде.

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