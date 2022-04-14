Мага Исмаилов: «Огорчен и разочарован ходом Камила Гаджиева. Я всегда считал его стратегом»

Российский боец Магомед Исмаилов раскритиковал решение главы AMC Fight Nights Камила Гаджиева за введение в лиге нового правила, согласно которому на борьбу в партере бойцам дается 1 минута.

«Я огорчен и разочарован подобным ходом от Камила Гаджиева, — сказал Исмаилов на своем YouTube-канале. — Я всегда считал его стратегом в этой сфере. Но сейчас я считаю, что это было как минимум глупо для такой профессиональной площадки как Fight Nights. Когда появилось поп-MMA, я думал, что поп-MMA должно превратиться в Fight Nights или в какую-то определенную профессиональную площадку. А теперь не поп-MMA превращается в Fight Nights, а Fight Nights превращается в поп-MMA. Не прогресс, а регресс.

Исходя из противостояния Шуаева и Пономарева хочу сказать, что поединок подняли в стойку, идя наперекор правилам ММА. Я бы не поднял. Порицаю действия рефери. Повлияло это на исход боя или не повлияло, мы сказать не можем. Да, они встали. Да, Юсуп нокаутировал Пономарева, но что было бы, если бы их не подняли, мы не знаем.

Другой рефери поднимает бойцов через 20 секунд. Не дал побороться. В активном режиме спортсмены были, а он их поднял. Потом президент организации: «Я решил изменить правила. Теперь мы будем 10 секунд на полу лежать». Правила менять не надо. У тебя есть работники, которые должны делать свою работу правильно. Рефери должен по определенным правилам двигаться. Fight Nights при таких обстоятельствах — полная яма".

В марте Гаджиев сообщил, что после резонанса, возникшего 25 марта во время боя Юсупа Шуаева и Григория Пономарева на турнире в Астрахани, в AMC Fight Nights вводится новое правило: на борьбу в партере бойцам дается 1 минута.

«Отныне в AMC Fight Nights с момента, когда спортсмены оказались в партере, судьи отсчитывают ровно одну минуту, — сказал Гаджиев в своих соцсетях. — По истечении одной минуты судья поднимает спортсменов в стойку. Не важно, что в этот момент происходит: яркое добивание, болевой прием или что-то еще. Закончилась минута, и тот, кто был в доминирующей позиции — не использовал свой шанс, а тот, кто был не в ней — просто выжил, свой шанс на спасение использовал. Надеюсь, что новые правила освежат российский ММА».