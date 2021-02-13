Кормье прокомментировал попытки Уайта возобновить карьеру Хабиба: «Как промоутер он обязан это делать»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне успешный комментатор и аналитик Даниэль Кормье поделился мыслями о ситуации вокруг карьеры чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Кормье полностью поддержал попытки главы UFC Даны Уайта вернуть Нурмагомедова в клетку для проведения прощального поединка.

«С позиции промоутера он делает все правильно. Он обязан это делать. Поймите, что как промоутер ты должен пытаться устроить бой одной из главных звезд своей организации. Поэтому, если есть хоть малейший намек на шанс, ты продолжишь прокладывать этот путь и именно над этим сейчас работает Дана», — сказал Кормье журналистам после взвешивания турнира UFC 258.

«Хабиб всегда рядом. Поэтому если Дана планирует встретиться с ним, то у них определенно будет диалог. Кто знает, что из этого выйдет. Но Хабиб уважителен. Если Дана Уайт пригласит его на ужин, то он примет предложение. Я не знаю к чему это все приведет, но я знаю точно одно: если Хабиб на что-то настроился, то он уже не изменит свое решение», — подытожил он.

Полной сенсацией для многих стало объявление о завершении карьеры Хабибом Нурмагомедовым после боя с Джастином Гэтжи в октябре прошлого года в Абу-Даби. С большой долей вероятности дальнейшая судьба россиянина в UFC определится в конце февраля, когда он в очередной раз встретится с Даной Уайтом в Лас-Вегасе.