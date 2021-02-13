Российский самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов рассказал о своих самых жутких травмах в карьере.

«У меня было только 4 перелома кисти, два перелома стопы, растяжения, разрыв мышцы, вывихи. Я даже не считал. Но серьезных, после которых надо оставлять спорт, не было и, надеюсь, не будет. Я видел и серьезные травмы: перелом позвоночника и основания череп, рук ног. Открытые переломы. Спорт раньше был травмоопасным. Раньше это не было как спорт. Это были бои без правил», — цитирует РЕН ТВ Новоселова.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В главном бою сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). В соглавных боях встретятся скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «самый большой бицепс в России» Денис Вильданов, и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.