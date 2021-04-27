Джон Джонс прекратил сотрудничество со своим менеджером

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс разорвал деловые отношения с менеджером Малки Кавой и компанией First Round Management.

«Иногда лучше просто уйти. Рад, что представлял лучшего бойца вне зависимости от веса последние 11 лет.

Нет, это не имело никакого отношения к его переговорам по бою с Нганну. Джон руководил этими переговорами самостоятельно и, как он хотел, говорил сам за себя, так что нет, извините, фанаты, вы не можете винить в чем-то меня.

Мы все согласились, что лучше начать все сначала», — написал Кава в Instgaram.

В настоящий момент Джон Джонс занимает первое место в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Он вернулся на вершину после официального объявления Хабиба Нурмагомедова о завершении карьеры.