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Джон Джонс прекратил сотрудничество со своим менеджером

19:07

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс разорвал деловые отношения с менеджером Малки Кавой и компанией First Round Management.

«Иногда лучше просто уйти. Рад, что представлял лучшего бойца вне зависимости от веса последние 11 лет.

Нет, это не имело никакого отношения к его переговорам по бою с Нганну. Джон руководил этими переговорами самостоятельно и, как он хотел, говорил сам за себя, так что нет, извините, фанаты, вы не можете винить в чем-то меня.

Мы все согласились, что лучше начать все сначала», — написал Кава в Instgaram.

 

В настоящий момент Джон Джонс занимает первое место в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Он вернулся на вершину после официального объявления Хабиба Нурмагомедова о завершении карьеры.

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