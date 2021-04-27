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Уайдман: «Я не праздновал победу, когда Силва сломал ногу»

18:08
Крис Уайдман сломал ногу во время боя против Юрайя Холла. Фото USA Today Sports
Крис Уайдман сломал ногу во время боя против Юрайя Холла. Фото USA Today Sports

Получивший перелом ноги экс-чемпион UFC Крис Уайдман назвал ошибочным утверждение, что он праздновал победу, когда Андерсон Силва сломал ногу в поединке с ним в 2013 году.

«Те, кто говорят, что я праздновал победу, когда у Андерсона сломалась нога, совершенно не правы. Я не знал, что у него сломалась нога. Я просто подумал, что упал от боли попав в блок, что часто случается в спаррингах. Чувствуется боль в течение короткого времени, но быстро проходит — что-то вроде удара в корпус. Обойдя восьмиугольник, я понял, что он испытывает сильную боль и как только услышал, как он сильно кричит, я сразу же подошел к нему и попытался утешить. Именно тогда я заметил, что он хватается за сломанную ногу. С этой же секунды для меня счастье исчезло. Затем я пошел и отодвинул сотрудников службы безопасности, чтобы его тренеры и близкие вошли в октагон, и были рядом с ним во время этого ужасного момента», — объяснил Уайдман в Twitter.

После того, как в минувшие выходные Уайдман сломал ногу так же, как и Силва, многие поспешили назвать это кармой. 36-летний Уайдман получил страшный перелом правой ноги на 17-й секунде боя, неудачно попав лоу-киком в блок Юрайи Холла.

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