Уайдман: «Я не праздновал победу, когда Силва сломал ногу»

Получивший перелом ноги экс-чемпион UFC Крис Уайдман назвал ошибочным утверждение, что он праздновал победу, когда Андерсон Силва сломал ногу в поединке с ним в 2013 году.

«Те, кто говорят, что я праздновал победу, когда у Андерсона сломалась нога, совершенно не правы. Я не знал, что у него сломалась нога. Я просто подумал, что упал от боли попав в блок, что часто случается в спаррингах. Чувствуется боль в течение короткого времени, но быстро проходит — что-то вроде удара в корпус. Обойдя восьмиугольник, я понял, что он испытывает сильную боль и как только услышал, как он сильно кричит, я сразу же подошел к нему и попытался утешить. Именно тогда я заметил, что он хватается за сломанную ногу. С этой же секунды для меня счастье исчезло. Затем я пошел и отодвинул сотрудников службы безопасности, чтобы его тренеры и близкие вошли в октагон, и были рядом с ним во время этого ужасного момента», — объяснил Уайдман в Twitter.

После того, как в минувшие выходные Уайдман сломал ногу так же, как и Силва, многие поспешили назвать это кармой. 36-летний Уайдман получил страшный перелом правой ноги на 17-й секунде боя, неудачно попав лоу-киком в блок Юрайи Холла.