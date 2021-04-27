Екатерина Макарова подписала контракт с лигой кулачных боев
19:55
Екатерина Макарова стала первой россиянкой, которая будет выступать в американском промоушене, сообщает пресс-служба Gagarin Sports Management. Дата первого боя, а также имя соперницы станут известны позднее.
Ранее Макарова провела два боя на голых кулаках в организации TopDog. В первом бою Екатерина одержала победу, второй завершился вничью.
Также 30-летняя спортсменка провела восемь поединков по правилам ММА, одержала четыре победы и потерпела три поражения. Еще один бой завершился ничьей.
Bare Knuckle FC первым в США получил право организовывать бои на голых кулаках.
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