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Екатерина Макарова подписала контракт с лигой кулачных боев

19:55

Екатерина Макарова стала первой россиянкой, которая будет выступать в американском промоушене, сообщает пресс-служба Gagarin Sports Management. Дата первого боя, а также имя соперницы станут известны позднее.

Ранее Макарова провела два боя на голых кулаках в организации TopDog. В первом бою Екатерина одержала победу, второй завершился вничью.

Также 30-летняя спортсменка провела восемь поединков по правилам ММА, одержала четыре победы и потерпела три поражения. Еще один бой завершился ничьей.

Bare Knuckle FC первым в США получил право организовывать бои на голых кулаках.

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