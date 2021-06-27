Владимир Минеев высказался о предложении Моргенштерна запретить ММА.

После боя Волкова репер в своем инстаграме выложил историю, в которой предложил запретить ММА. По словам певца, этот вид спорта подает плохой пример молодежи, а «добивать лежащего» и вовсе не по-мужски.

«Не Моргенштерну, женщине года-2020, толковать здесь за мужское. Он не женщина и не мужчина. Когда Моргенштерн стал лицом «АльфаБанка», и многие бойцы стали негативно высказываться о нем, я не то чтобы занял позицию защищающих его, но сказал, что каждый может самовыражаться как угодно, пока это не вредит окружающим. Это было похоже на хайп, потому что чем больше о Моргенштерне говорят, тем ему лучше. И поэтому ребятам нашим тогда стоило бы успокоиться. Каждый волен делать то, что он хочет, пока это не вредит окружающим. Прямым образом его поведение не вредит никому, косвенно — возможно», — поделился Минеев в интервью «СЭ».

Боец также отметил, что родители сами должны воспитывать своих детей, а не перекладывать ответственность на других.



«Не надо винить Моргенштерна во всех смертных грехах из-за того, что он ведет себя так, как хочет. Ну вот такой он. Видите, он просто решил сделать ответный ход, чтобы побудоражить публику. Все это стоит пропустить мимо ушей, это опять какой-то хайп. Я думаю, он специально все это делает, потому что сейчас у ММА большая аудитория, много людей следит за этим спортом, его героями. Моргенштерн очень хорошо чувствует волну хайпа, и, думаю, он ради него все и делает. ММА — аккредитованный профессиональный вид спорта, и он имеет место и право на жизнь. А пропаганда жестокости — это вопрос спорный, и спор об этом явно не в пользу Моргенштерна», — добавил боец.