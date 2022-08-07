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Сегодня, 09:40

Джамал Хилл и Джефф Нил получили бонусы по итогам UFC on ESPN 40

Давид Хачатрян
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Главный бой турнира UFC on ESPN 40 между Джамалом Хиллом (11-1) и Тьяго Сантосом (22-11) получил бонус «Бой вечера». Каждый из бойцов заработал дополнительные 50 тысяч долларов. Поединок завершился победой Хилла техническим нокаутом в четвертом раунде.

Бонуса «Выступление вечера» удостоились три бойца — Джефф Нил (15-4), Мохаммед Усман (8-2) и Брайан Баттл (8-1). Нил победил нокаутом Висенте Люке (21-9) в третьем раунде, Усман одолел Зака Паугаа (5-1) нокаутом во втором раунде, а Брайан Баттл победил Такаши Сато (15-6) нокаутом в первом раунде.

Турнир UFC on ESPN 40 состоялся 7 августа в Лас-Вегасе, США.

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