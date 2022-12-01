Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:57

Джон Джонс и Франсис Нганну могут встретиться на UFC 285

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) может вернуться в октагон и дебютировать в тяжелом весе в бою против чемпиона промоушена в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) на UFC 285 в марте 2023 года, сообщил Ариэль Хельвани на The MMA Hour.

«Насколько мне известно, переговоры о возвращении Франсиса идут хорошо. Он не подерется с Джонсом в Рио и в Перте. UFC планируют устроить этот бой в марте», — добавил Хельвани.

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив спорным единогласным решением судей.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме (США). Камерунец еще не восстановился после операции на колене.

Джон Джонс
Франсис Нганну
0
Читайте также
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?
Лавров опроверг сообщения о просьбах РФ провести переговоры с Украиной
ВС РФ поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска в ДНР
Москвичка ударила женщину ножом по лицу за громкий разговор по телефону в метро
Что происходит с экспортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Патрики Фрейре: «Мусаев и Шаблий победят Усмана Нурмагомедова»

Чейл Соннен: «По моим данным, Алекс Перейра переходит в полутяжелый вес»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости