Чейл Соннен: «По моим данным, Алекс Перейра переходит в полутяжелый вес»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что, по его данным, чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1) в ближайшем будущем перейдет в полутяжелый вес.

«Он (источник. — Прим. «СЭ») сказал мне, что Алекс Перейра будет драться с Чимаевым, но Перейра планирует перейти в полутяжелый вес, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Я спросил: «Это обсуждалось на уровне UFC?», и он мне ответил: «Нет. Перейра дал понять своей команде, что он намерен подняться в полутяжелый вес». Перейра изначально хотел выступать в полутяжелом дивизионе. Но он не переходил туда, потому что там правил Гловер. Теперь Гловер не чемпион, и Перейра хочет выступать в полутяжелом весе».

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.