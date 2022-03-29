«Он реально мощный». Джоэл Диас считает, что Бивол может побить Канело

Американский тренер Джоэл Диас поделился своим прогнозом на бой между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-1) и чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0).

«У меня в зале только 5-6 человек работают на тяжелом мешке, — сказал Диас в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. — Но мешок ходит ходуном только тогда, когда по нему бьет Бивол. Я прям чувствую вибрации после его ударов.

Бивол больше Канело. Все спарринг-партнеры говорят, что к Дмитрию тяжело подобраться поближе. Он очень здорово бросает джеб и не застаивается на месте. При этом он наказывает за ошибки. Он реально мощный.

Большинство предыдущих соперников Канело проходили 4-недельную подготовку. У Бивола полноценный 8-недельный лагерь. Дмитрий не бегает по рингу, всегда напротив соперника. Благодаря своему джебу он переходит к комбинациям, во время которых вкладывается в удары.

Бивол быстрый, высокий, выносливый, умный и техничный. Бой может пройти всю дистанцию. Думаю, что кто-то из них упадет в нокдаун, так как оба хорошо бьют».

Бивол подерется с Канело 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.