«Бивол может переиграть Канело, однако есть одно но». Умар Саламов оценил шансы Бивола в бою против Канело

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжелом весе Умар Саламов считает, что у чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0) есть все шансы одержать победу над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-1).

«Думаю, что Бивол может у него выиграть, — заявил Саламов в интервью USACHEV TV. — У него все есть, чтобы выиграть Альвареса. Если Альварес его выбрал, значит Альварес каким-то образом должен у него выиграть. Это же Альварес выбирает себе соперников.

Уверен, что Дима может у него выиграть, реально может его переиграть, но есть одно «но» — Альварес его выбрал, и такое ощущение, что он должен выиграть. Я не знаю, как. Форс-мажор может случиться, но не думаю, что они [команда Альвареса] допустили ошибку. Они же умные, грамотные, сколько они уже в боксе. Но Бивол может у него выиграть. Шансы 50 на 50?

Бивол подерется с Канело 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.