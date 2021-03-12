Джимми Ривера: «Ян ударил коленом специально. Его бесило БЖЖ Стерлинга»

Бывший соперник Петра Яна Джимми Ривера считает, что российский боец UFC Петр Ян намеренно нанес запрещенный удар коленом в поединке с Алджамейном Стерлингом.

«Думаю, Ян выбросил колено специально. Ты чемпион и ты не знаешь правил? Я не верю в это. И то, что он спрашивает такие вещи у угла, тоже выглядит странно. Я думаю, он бил коленом из-за раздосадованности, из-за того, что его бесили попытки Стерлинга взять его на рычаг колена или пятку, все это БЖЖ», — сказал Ривера в интервью подкасту MMA Roasted.

Ян проиграл Стерлингу титул дисквалификацией, нанеся в 4-м раунде запрещенный удар коленом в голову.