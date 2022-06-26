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Сегодня, 17:47

Александр Емельяненко хочет провести бой по боксу с Магомедом Исмаиловым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Александр Емельяненко.
Фото Global Look Press

Российский тяжеловес Александр Емельяненко обратился к средневесу Магомеду Исмаилову.

«Магомед Исмаилов больше не хочет со мной драться, видимо, он бережет свою лысую голову. Возможно, перчатки весом 10-14 унций заставят его передумать?» — написал Емельяненко в соцсетях.

На турнире АСА 107 в июле 2020 года Емельяненко техническим нокаутом уступил Исмаилову.

В сентябре Емельяненко проведет бой по боксу с Вячеславом Дациком.

Александр Емельяненко
Магомед Исмаилов
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