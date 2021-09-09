Фергюсон оборвал все связи с UFC и не отвечает на звонки руководства промоушена

Боец UFC Дэн Хукер рассказал, что экс-временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон оборвал все связи с промоушеном и не выходит на контакт с руководством.

«Тони именно тот, с кем бы я хотел подраться. Я чувствую, что фанаты хотят увидеть этот бой. Уверен, что это будет чертовски крутой бой. Но, кажется, Тони сошел с ума. Он просто не берет трубку. Никто из UFC не может до него дозвониться. Мне так сказали», — приводит MMA News слова Хукера.

Фергюсон — бывший лидер рейтинга легкого дивизиона UFC, который в период с 2013 по 2019 год шел на серии из 12 побед подряд и считался главной угрозой титулу Нурмагомедова. Сейчас 37-летний американец идет на серии из трех поражений подряд.