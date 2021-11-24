Джигурда нокаутом выиграл у Кушанашвили в лиге «Наше Дело»

Известный шоумен Никита Джигурда и журналист Отар Кушанашвили провели бой в лиге «Наше Дело». 60-летний Джигурда нокаутировал 51-летнего соперника в первом раунде.

Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА. В ходе противостояния Джигурда дважды отправил Кушанашвили в нокдаун. Шоумен одержал вторую победу в лиге.

В дебюте в сентябре Джигурда единогласным решением судей выиграл у депутата Виталия Милонова. Тот поединок проходил по правилам бокса в перчатках для ММА, но без возможности наносить удары по голове.