Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Джигурда нокаутом выиграл у Кушанашвили в лиге «Наше Дело»

22:18
Никита Джигурда (слева) атакует Отара Кушанашвили.
Никита Джигурда (слева) атакует Отара Кушанашвили.
Теги:

Известный шоумен Никита Джигурда и журналист Отар Кушанашвили провели бой в лиге «Наше Дело». 60-летний Джигурда нокаутировал 51-летнего соперника в первом раунде.

Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА. В ходе противостояния Джигурда дважды отправил Кушанашвили в нокдаун. Шоумен одержал вторую победу в лиге.

В дебюте в сентябре Джигурда единогласным решением судей выиграл у депутата Виталия Милонова. Тот поединок проходил по правилам бокса в перчатках для ММА, но без возможности наносить удары по голове.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
Как Баста похудел на 16 кг благодаря спорту
Дружинина раскритиковала отказ Лозы от приглашения посетить «красную зону»
26
1