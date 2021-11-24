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Шевченко считает, что Нуньес пытается избежать третьего поединка с ней

18:56
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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала возможность проведения третьего боя против Аманды Нуньес.

«Я действительно верю, что Нуньес не хочет драться со мной, — цитирует спортсменку Bleacher Report. — Победа во втором поединке — это подарок ей от судей.Это больше не повторится, когда мы снова подеремся. Так что я вправду уверена, что она пытается избежать этого поединка».

Первые два боя Шевченко — Нуньес завершились в пользу бразильской спортсменки.

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Анна Горшкова все материалы автора
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