Шевченко считает, что Нуньес пытается избежать третьего поединка с ней

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала возможность проведения третьего боя против Аманды Нуньес.

«Я действительно верю, что Нуньес не хочет драться со мной, — цитирует спортсменку Bleacher Report. — Победа во втором поединке — это подарок ей от судей.Это больше не повторится, когда мы снова подеремся. Так что я вправду уверена, что она пытается избежать этого поединка».

Первые два боя Шевченко — Нуньес завершились в пользу бразильской спортсменки.