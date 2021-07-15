Боец Top Dog Давудов: «Визуально я худощав, но я природный нокаутер»

Боец кулачной лиги Top Dog Наим Давудов по прозвищу Самурай прокомментировал победу нокаутом над Антоном Шипачевым.

«Я очень долго готовился к этому бою. Как я закончил первый бой, забрал бонус — лучший дебют 7-го турнира. Теперь я забрал бонус — 100 тысяч рублей. Второй бой — второй бонус. Я думаю, что теперь понятно, за кем надо наблюдать и за кого нужно болеть», — сказал Давудов «СЭ».

«Я был уверен в себе. Знал, что мне надо попасть. В любителях так же было — попадал и дорабатывал. Знал, что мне надо просто попасть. Может быть, я худой, но я природный нокаутер. Визуально худощав, но, поверьте мне, бью я сильно. Бью я не хуже, чем остальные [в дивизионе]. Даже, наверное, жестче, чем они».

Давудов нокаутировал Шипачева в первом раунде поединка турнира Top Dog FC 9.