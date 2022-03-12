«Их время прошло, они старые, конченые болваны». Джейк Пол раскритиковал фанатов Масвидаля и Макгрегора

Блогер и профессиональный боксер Джейк Пол обратился к болельщикам, которые поддерживают бойцов UFC Хорхе Масвидаля и Конора Макгрегора.

«Новая поговорка гласит: мне жаль глупых людей, потому что они настолько глупы, что даже не понимают, что они глупы. Многие люди в этой бездне думают, что [Хорхе] Масвидаль — хороший боец. Также есть люди, которые думают, что Конор Макгрегор все еще хороший боец. Эти парни не побеждают, и я не знаю, как, черт возьми, долго это продлится. Их время прошло, они старые, конченые болваны, и я собираюсь вырубить их обоих к чертовой матери», — сказал Пол на видео, опубликованном в Twitter.

Согласно BoxRec, на счету 25-летнего Джейка Пола 5 побед в 5-ти профессиональных поединках по боксу. Блогер дважды побеждал экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли по правилам бокса.

Масвидаль — экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе. В его активе 35 побед и 16 поражений.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах. За его плечами 22 победы и 6 поражений.