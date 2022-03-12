«Кто-то окажется в нокауте». Гилберт Бернс ожидает бой в стойке с Хамзатом Чимаевым

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс прокомментировал предстоящий бой против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Кто-то окажется в нокауте, если мы будем рубиться в стойке, — сказал Бернс в интервью Brazilian MMA Legends. — Так что это бой, в котором может случиться все, что угодно. Он, как и я, опасен в стойке и у него сильный удар. У него, как и у меня, хорошие борцовские навыки и хороший грэпплинг. Таким образом, мы равны по статистике. Так что это очень опасный бой. Я думаю, что нас ждет впечатляющий бой в стойке. Это будет захватывающая война», — сказал Бернс.

Бернс и Чимаев сразятся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США). На счету Бернса 20 победи и 4 поражения, у Чимаева 10 побед и 0 поражений.