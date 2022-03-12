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Хабиб: «Я очень впечатлен Диего Санчесом. Спасибо тебе, легенда»

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что остался впечатлен выступлением Диего Санчеса на Eagle FC 46
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-чемпион UFC в легком весе, ныне владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов обратился к Диего Санчесу после его поражения от Кевина Ли.

«Я очень впечатлен 40-летним Диего Санчесом, который никогда не сдается. Спасибо тебе, легенда, за то, что присоединился к Eagle FC! Это честь для нас!!!», — написал Хабиб в Twitter.

Ли и Санчес возглавили турнир Eagle FC 46, который проходил в ночь на 12 марта в Майами. Победу единогласным решением судей одержал Ли.

На счету Санчеса 30 побед и 14 поражений. 40-летний ветеран долгое время выступал в сильнейшей лиге мира UFC.

Хабиб Нурмагомедов
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