Хабиб: «Я очень впечатлен Диего Санчесом. Спасибо тебе, легенда»
Хабиб Нурмагомедов рассказал, что остался впечатлен выступлением Диего Санчеса на Eagle FC 46
Экс-чемпион UFC в легком весе, ныне владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов обратился к Диего Санчесу после его поражения от Кевина Ли.
«Я очень впечатлен 40-летним Диего Санчесом, который никогда не сдается. Спасибо тебе, легенда, за то, что присоединился к Eagle FC! Это честь для нас!!!», — написал Хабиб в Twitter.
Ли и Санчес возглавили турнир Eagle FC 46, который проходил в ночь на 12 марта в Майами. Победу единогласным решением судей одержал Ли.
На счету Санчеса 30 побед и 14 поражений. 40-летний ветеран долгое время выступал в сильнейшей лиге мира UFC.
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