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Джейк Пол отреагировал на победу Силвы: «Будет честью, если он подерется с Роем Джонсом на одном турнире со мной»

13:08

Блогер и профессиональный боксер Джейк Пол отреагировал на победу Андерсона Силвы над чемпионом мира по боксу по версии WBC Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

«Уважение Андерсону Сильве за победу... Ты — бразильская легенда. Для меня будет честью, если он проведет бой против Роя Джонса-младшего на одном турнире со мной и Вудли», — написал Пол в Twitter.

Боксерский поединок Джейка Пола и экс-чемпиона UFC в полусредней весовой категории Тайрона Вудли состоится 28 августа в США.

Силва победил Чавеса-младшего раздельным решением судей по итогам 8-ми раундов.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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