Джейк Пол отреагировал на победу Силвы: «Будет честью, если он подерется с Роем Джонсом на одном турнире со мной»

Блогер и профессиональный боксер Джейк Пол отреагировал на победу Андерсона Силвы над чемпионом мира по боксу по версии WBC Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

«Уважение Андерсону Сильве за победу... Ты — бразильская легенда. Для меня будет честью, если он проведет бой против Роя Джонса-младшего на одном турнире со мной и Вудли», — написал Пол в Twitter.

Respect to Anderson Silva @spideranderson on the win...vc ? uma lenda brasileira! Would be an honor to have him vs Roy Jones Jr on the same card as Tyron and I — Paul Paul (@jakepaul) June 20, 2021

Боксерский поединок Джейка Пола и экс-чемпиона UFC в полусредней весовой категории Тайрона Вудли состоится 28 августа в США.

Силва победил Чавеса-младшего раздельным решением судей по итогам 8-ми раундов.