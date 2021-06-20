Джейк Пол отреагировал на победу Силвы: «Будет честью, если он подерется с Роем Джонсом на одном турнире со мной»
13:08
Блогер и профессиональный боксер Джейк Пол отреагировал на победу Андерсона Силвы над чемпионом мира по боксу по версии WBC Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
«Уважение Андерсону Сильве за победу... Ты — бразильская легенда. Для меня будет честью, если он проведет бой против Роя Джонса-младшего на одном турнире со мной и Вудли», — написал Пол в Twitter.
Respect to Anderson Silva @spideranderson on the win...vc ? uma lenda brasileira! Would be an honor to have him vs Roy Jones Jr on the same card as Tyron and I— Paul Paul (@jakepaul) June 20, 2021
Боксерский поединок Джейка Пола и экс-чемпиона UFC в полусредней весовой категории Тайрона Вудли состоится 28 августа в США.
Силва победил Чавеса-младшего раздельным решением судей по итогам 8-ми раундов.
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