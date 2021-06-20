Легенда UFC Силва победил Чавеса-младшего решением судей по правилам бокса

Бывший чемпион UFC в среднем весе легендарный бразилец Андерсон Силва победил раздельным решением судей экс-чемпиона мира по боксу Хулио Сезара Чавеса-младшего в боксерском поединке, который завершился сегодня в мексиканской Гвадалахаре. Бой состоял из 8-ми раундов.

46-летний Силва до этого проводил бой осенью прошлого года против Юрайи Холла, уступив ему техническим нокаутом в четвертом раунде. По всей видимости, это был прощальный бой Силвы в UFC.

В ММА у Силвы 34 победы, 11 поражений и 1 несостоявшийся поединок. В боксе — 2 победы и 1 поражение.